有些女生年輕時，將生活重心放在事業上，因此到了適婚年齡，遲遲未找到心儀對象，但又不希望隨便找個伴結婚，因此容易晚婚，《靈匣網》分享5個若未找到合適對象，就寧願不結婚，就算晚婚也不著急，堅持要嫁給條件最優的對象。

1.生肖馬女

屬馬女個性活潑又外向，且很有生意頭腦，職場上的成績亮眼，收入普遍都不錯，此外，她們的異性緣也很好，身邊有不少追求者，由於她們對於感情很謹慎，不希望自己是為了結婚而步入婚姻，所以在還未做好準備前，或未遇到自己喜歡的對象，她們是不可能輕易結婚的，寧可晚婚，也要等待真命天子。

2.生肖蛇女

屬蛇女外貌通常都很出眾，而且有氣質又有品味，工作能力強，無論從事什麼行業，她們都能憑藉自身實力，打造出屬於自己的事業，但也因忙於工作，導致她們忽略了感情，最終變成晚婚一族，不過她們在感情同樣也很謹慎，就算晚婚了，挑選另一半時仍非常認真仔細，因此基本上都嫁的很不錯。

3.生肖狗女

屬狗女警覺性很高，想要取得她們的信任並不容易，就算投入了感情，她們依舊會保持清醒，絕不讓自己淪陷，不會輕易被愛情沖昏頭，而在交往期間，她們個性較含蓄，生怕自己會遇人不淑，因此在選擇婚姻對象時，也會格外謹慎，甚至會考慮非常多，雖然她們很容易晚婚，但最終與她們步入婚姻的人，都是精挑細選後的優質對象，因此婚後生活可說是非常幸福。

4.生肖猴女

屬猴女天生冰雪聰明，年輕時很貪玩，喜歡享受單身生活，覺得自己一個人也很好，因此並不急著嫁人，但隨著年齡增長，看到身旁朋友陸續結婚，她們才會意識到自己應該要結婚了，但對於婚姻一事，她們絕不會將就，選擇另一半時會從多方面去考慮，對方一定要符合自己所有的要求，因此就算她們晚婚，嫁得可說是相當不錯。

5.生肖虎女

屬虎女很有才華且思想獨立，屬於職場上女強人類型，她們年輕時將時間與精力，都花在事業上，雖然工作成績亮眼，且收入非常不錯，但感情上卻遇不到好對象，不過她們並不急著結婚，由於對另一半的要求頗高，無論經濟條件還是外在形象，都必須符合她們的期望，且還要與她們擁有相同的價值觀，導致她們很晚婚，不過婚後的幸福指數非常高。