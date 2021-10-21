國際巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）加入漫威英雄系列，在電影《永恆族》飾演女主角，未播就已掀起高討論度；電影《永恆族》預計在11月初上映，安潔莉娜裘莉於美國時間18日帶著5個孩子出席首映會，其中16歲養女Zahara身上的禮服，居然是裘莉7年前出席奧斯卡的禮服，驚豔全場。

漫威英雄電影在全球有大票影迷，不久前還在熱播中的《尚氣》，就獲得廣大好評，而女神安潔莉娜裘莉也加入漫威，在電影《永恆族》中扮演一名勇猛女戰士；據悉，她為了完美詮釋角色，還特地訓練使用劍、長矛等武器，還去學了芭蕾舞，因此讓粉絲更加期待。

裘莉於美國時間18日帶著5名孩子現身電影首映會，她一頭長髮披肩，穿著咖啡色簡約低胸禮服，下唇和下巴之間有金色唇環，這些色系的裝扮像是致敬電影中「永恆族」的金色宇宙能量；46歲的裘莉臉蛋和身材保持得相當好，出場一樣自帶氣場，有不少影迷都期待在《永恆族》中，看到她如當年她在《古墓奇兵》中俐落打鬥場面。

而陪著裘莉出席首映會的則是她的5個孩子，分別是20歲的Maddox、13歲的Vivienne、16歲的Zahara、15歲的Shiloh和13歲的Knox，唯獨17歲養子Pax沒到場；驚喜的是，Zahara當晚穿的禮服，其實是裘莉2014年出席奧斯卡頒獎典禮穿的禮服，女兒穿著媽媽舊衣意外有傳承的感覺，讓眾人眼睛為之一亮。