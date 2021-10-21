台灣新創Gogolook進攻海外市場告捷，旗下防詐騙軟體Whoscall在泰國市場成長快速，近期更創下泰國單日最高下載量，同時也將與泰國警方正式開啟反詐騙合作，進一步擴展東南亞市場營運。

Gogolook成立於2012年，旗下Whoscall為用戶辨識陌生來電號碼、封鎖騷擾號碼以及過濾可疑簡訊，全球突破9000萬下載、擁有16億筆電話資料庫，服務範圍從自台灣拓展至韓國、日本、香港、泰國、巴西、馬來西亞及其他地區，為東亞地區最大的電話號碼資料庫。Gogolook於2013年曾獲LINE母公司NAVER投資，2018年又獲國泰投信旗下私募股權基金投資，2020年則獲穩懋半導體投資新一輪資金。

Gogolook目前在海外市場以泰國、日本兩地為主，而近年來東南亞各國受詐騙威脅，9月起泰國新型詐騙猖獗，包含假裝親友的借錢詐騙、假裝政府人員聲稱為提供補助騙取個人資料、假裝海關人員聲稱包裹受到海關扣留需要支付額外費用等形式，變化多端的詐騙常常造成嚴重財損，民眾人人自危。同時也帶動Whoscall在泰國網路聲量暴增，大量泰國網友自主在社群媒體上推薦使用Whoscall，並且主動回報各類詐騙行徑，更在泰國Twitter上掀起長達一個月的洗版浪潮。

據社群監測平台Talkwalker分析，光是9月泰國的Twitter上已累積超過6萬則以上與Whoscall有關貼文，其中包含許多網友爭相分享各類使用Whoscall的心得文，甚至還有手語版的Whoscall介紹影片受到關注，帶動Whoscall連日創下泰國單日最高下載量，並登上泰國雙平台分類第一。

Gogolook表示，近期泰國警方以旗下網路安全警察局為代表，開啟與Gogolook合作，正式將「Whoscall」認證為泰國官方推薦的防詐工具，也為Gogolook在泰國的營運拓展更多機會。

近兩年Whoscall在泰國市場用戶成長快速，與泰國警方的合作，已成為Gogolook第四個與當地政府機關合作的市場，相當具有東南亞市場的示範意涵。

Gogolook營運長朱滿宇（Manwoo Joo）表示，由於詐騙手法與型態往往會在各地間複製與變化，Gogolook不僅具備東亞最齊全的防詐號碼資料庫，並累積與台、日、韓等地的公部門合作經驗，才讓能夠與泰國警方一同站在第一線對抗詐騙威脅。