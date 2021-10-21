爸帶她心愛布偶回虎豹潭呼喊 8歲劉小妹5小時後找到了

搜救人員將劉姓女童遺體運送過溪。（新北市消防局提供）

新北市消防人員發現8歲劉姓女童，細心將其遺體包裹。（新北市消防局提供）

虎豹潭意外最後一名罹難者8歲劉小妹今（21日）下午尋獲，救難人員在距離落水點梳子壩長達18公里外的坪安潭營地正對面左岸草叢找到她，先是仔細將她包裹好，再高高舉起帶她過溪，互相提醒「別再讓她碰到水」，並輕聲呼喊「回家了」，溫柔帶劉小妹妹回家。

新北市消防局長黃德清表示，下午3時47分坪林分隊同仁在坪安潭露營區對面，靠近河道左側岩石上的草叢區找到劉姓女童。發現女童的位置，距案發地梳子壩約18公里，推測因女童當時背著背包，被水流沖激的速度非常快。

消防人員發現劉小妹妹後，先是仔細地將她用布包裹好，接著放上黃色長背板，柔聲喊著「回家了」。因為必須涉水跨越溪流，8名搜救人員合力，特地將長背板舉高過肩，並互相提醒著「不要讓她再碰到水」。甚至有搜救人員自己沒踩穩跌進水內，也要高舉背板，就是希望可以好好地、溫柔地將劉小妹送回家。

劉小妹11歲的哥哥也在這次意外中喪命，搜救人員17日在料角坑六和橋下游約100、200公尺處找到他時，發現他衣物都被沖走，全身僅剩襪子，立刻脫下身上衣物，將劉小弟包裹住，再小心翼翼運送出來。搜救人員當時忍不住哽咽表示：「我們都有小孩…」。