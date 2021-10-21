司法院與法務部今年1月起，邀集院檢警調相關機關舉行2次評估會議及4次工作小組會議，積極評估導入區塊鏈科技之可行性，10月20日共同舉辦共識會議，達成「司法聯盟鏈」共識、目標及願景。

這次會議，由司法院副祕書長周占春及刑事廳廳長彭幸鳴等，法務部政務次長蔡碧仲及檢察司司長林錦村等人，與警政署刑事警察局代表，共同針對司法聯盟鏈，包括司法聯盟鏈之架構、建置標準、預算、驗證標準、建置期程及後續擴充六大議題，達成具體共識。

其中，司法聯盟鏈將由司法院、法務部、調查局及內政部警政署共同創建，並以明年6月完成雛型系統建置為目標；將視發展情形，逐步推展至其他與司法偵查審判有密切關係之機關、機構及團體，進一步加強司法聯盟鏈之公信力。

司法偵查審判導入區塊鏈科技，得以強化數位證據之存證、認證及驗證，防止數位證據遭到偽造變造，有助於事實認定，增進人民對於司法之信賴。司法院與法務部深切體認證據同一性及連續性之重要性，積極結合最新科技，以提昇證據監管之嚴謹及效能。