中國近日發布第3季GDP增長4.9%低於外界預期，受到全球的關注，大陸經濟是否能快速復蘇，已為全球經濟復蘇的重要指標。不過德國媒體分析大陸經濟情勢認為，中國的經濟仍將很快回復到快速成長的軌道上，在成功對抗疫情之後，對中國而言，經濟成長已經不是問題，北京現在關注的是經濟結構的改革與社會再分配。

《德國之聲》引述德媒《法蘭克福彙報》所發表題為《中國的問題不在於經濟增長》的分析指出，雖然第3季成長未如預期，但中國的經濟增速很快就會再次上升。今年初北京看到一個機會，由於經濟已經受住新冠疫情的衝擊，現在可以著手處理解決結構性問題，短期內經濟增長若因此受到影響，也不是一件壞事。從長遠來看，經過改革，這個系統將更加穩定，財富的分配將更加均勻。

分析指出，北京近期對私營企業採取的嚴厲監管措施，連續以反壟斷為名對網路科技公司開出巨額罰單，在面對恒大危機時也收緊對房地產開發商的借貸。如果最近沒有發生缺電缺能源的危機，經濟增長顯然會比目前的情況好得多。

文章認為，北京不會放棄經濟高增長目標，但是，如果中國想可持續地改革經濟模式，勢必做出一些犧牲，過去15年裡以高杠桿融資進行投資方式來實現高增長的做法必須改變。限制私企的高額利潤、扶持國有企業，並不能使中國獲得它所渴望的技術自主，這只是治標不治本，不能解決系統中的問題。這其中夾雜的利益衝突問題，可能只有在威脅到國家生存的經濟危機中才能有所突破。

因此，文章表示，在克服可能長達數月的能源危機後，大陸經濟增長將很快再次上升，而共同富裕的目標在很長一段時間內仍將是一個夢想。

另外《南德意志報》也關注到同樣的問題，第3季度GDP增速差強人意，能源短缺很可能會持續數個月的時間。

該報導指出，這場始於9月的能源危機正在給許多公司帶來影響，中國歐盟商會形容情況「混亂異常」，有些公司往往在很短的時間內，比如前一天的晚上被臨時告知要被切斷電源，有時甚至是在開工前的一個小時。

文章說，由於電力不足，過去因安全問題而停產的廢煤礦又重新啟用，內蒙與山西兩大煤礦產區加緊產煤，媒體甚至要求「不惜一切擴大生產」，如此一來當然就顧不上氣候問題的政策目標了。有如政府發言人所說，面對能源危機，當局已採取措施，確保電力供應，並保持電價穩定。