66歲台語唱將高向鵬曾獲得金曲獎最佳演唱組合，日前驚傳他參加家族聚會，回家過馬路不慎跌倒導致昏迷，高向鵬已昏迷第6天，尚未清醒，仍在加護病房搶救。他的好搭擋方怡萍21日表示今天早上有去醫院探望高向鵬，高向鵬狀況開始有好轉，但仍在昏迷狀態，不過一聽到他們朋友的打氣加油錄音，高向鵬也有反應、心跳加快。

方怡萍也說終於能親自去探望高向鵬，高向鵬看起來狀態不錯，臉部也都消腫，幾乎沒有任何外傷，她一直握著高向鵬的手，溫暖喊話：「你要趕快醒來，不要睡覺了，大家都一直很關心你，你要努力加油，我們還要一起吃好料。」

方怡萍很感謝身邊有許多朋友關心、幫忙，她近日都會抽空檔去醫院親自探望高向鵬，希望高向鵬可以持續努力，早日甦醒康復，高向鵬目前由兒子、親人輪流在醫院照顧。

而高向鵬所屬欣代唱片的同事簡姐21日也表示高向鵬狀況逐漸開始變好一點，昏迷指數也從4進步到5，希望大家持續幫高向鵬集氣加油。