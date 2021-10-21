賈靜雯歷經人生大風大浪，在《瀑布》精湛呈現女人的不同面貌。（羅永銘攝，場地提供／JR東日本大飯店）

賈靜雯演《瀑布》除了調整心境，外觀上也不馬虎。（本地風光提供）

賈靜雯2年前以《我們與惡的距離》獲得金鐘獎最佳女主角，這次憑《瀑布》問鼎金馬影后，再挑戰演員生涯巔峰。47歲的她歷經人生大風大浪，在《瀑布》精湛呈現女人的不同面貌，不論是壓抑自我的職場女強人，還是在孩子面前逞強的失婚女子，或是靠人照料的思覺失調症患者，演技充滿層次。

片中演單親媽媽的賈靜雯，與飾演前夫李李仁得共同處理孩子成長所遇的問題，女兒王淨得同時承擔父母之間的緊張情緒。賈靜雯也坦言，16歲大女兒梧桐妹也有類似情況，「離婚家庭的小孩會比較早熟，像是兩方若有不同意見時，他們也不希望選邊站，會較不想表態，所以我覺得那時候大人的態度滿重要，會影響小孩的發展。我有時候會跟女兒討論她的想法，若她在父親那邊有壓力，我就會用我的角度和她爸爸溝通，而不是把她推過去處理」。

賈靜雯肯定自己能理性處事，能給孩子正面價值觀，並明白原生家庭的成長，恐會影響到一個人未來發展，所以在跟孩子溝通時，她很注意用字遣詞，「因為言語是很恐怖傷人的東西，她雖然是你的孩子，但她不需要去承受我們這一代的事情，所以就讓她回歸到很單純的童年就好」。

賈靜雯也感嘆身邊同事離婚後很辛苦，「婆婆不讓看小孩，說是夫家產物，然後她又沒錢打官司，讓我覺得不可思議，也很心疼」，她透露時常碰到無助的女性或網友和她傾訴，「如果有能給予的幫助，就會回答她們的問題幫忙」。

《瀑布》描述到女孩家中遭逢巨變而一夜長大，問起賈靜雯有無相似的感受，她回想起20歲出頭時，就經歷了父親在半年內病逝的衝擊。還沒有豐富歷練的她，不僅要安排父親後事，也得要背起家中經濟重擔，加上要安頓家人及顧慮母親心情等，「我自己也是這樣的家庭長大，那一路的波折也是跟家庭一起經歷，所以我非常心疼小靜（角色名），因為那個年齡是很美好的成長階段。但我相信這社會上一定有很多人會面臨這樣忽然的衝擊，這真的是瞬間長大」。

為了演活角色，賈靜雯除了調整心境，外觀上也不馬虎，「導演沒要求我要多胖，可是要營造吃整個人沒力氣，吃藥浮腫的姿態，所以我有幾場戲為了營造這樣的狀態，真的在前一天熬夜、叫了鹹酥雞和啤酒來吃」，除了改變作息外，她透露後期拍攝衣服也多穿2件，還拿棉花塞入口中，讓臉部也跟著腫，「我還找了很多種棉花來試，看哪種放到口中後比較自然，能成功和棉花融合」，她笑道最後選用棉花片鋪平推到臉頰間，用久了會吸滿口水會不好講台詞，就得再換一片，「其實很像衛生棉的概念」。《瀑布》10月22日至24日搶先口碑場，29日正式上映。