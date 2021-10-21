證交所預計下周一（25日）召開有價證券上市審議委員會，將審議力智（6719）申請股票上市案。

力智公司負責人為許先越，公司實收資本額為7.07億元，主要產品為電源管理IC及功率元件（MOSFET），109年稅前純益5.13億元，今（110）年上半年為5.56億元；每股稅後盈餘（EPS）各為6.27元及6.24元。