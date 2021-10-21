證交所10月25日將審議力智上市案 18:562021/10/21 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所預計下周一（25日）召開有價證券上市審議委員會，將審議力智（6719）申請股票上市案。 力智公司負責人為許先越，公司實收資本額為7.07億元，主要產品為電源管理IC及功率元件（MOSFET），109年稅前純益5.13億元，今（110）年上半年為5.56億元；每股稅後盈餘（EPS）各為6.27元及6.24元。 《未上市個股》米斯特25日登興櫃 參考價45元 《光電股》日亞化全面主導董事會 光磊將更名「台亞半導體」 #力智 #證交所 #審議 #日將 #上市案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳柏惟罷免案》投票倒數2天藍綠撩落去 國民黨大咖都跳出來了 13:092021/10/21 政治 《半導體》邏輯需求旺 力成Q4營收續拚高 14:002021/10/21 財經 WTO審議會議 美國鎖定中國「不公平貿易行為」 03:282021/10/21 國際 陳柏惟罷免案》國民黨公布「陳柏惟十大暴投」影片 支持罷免是要終止仇恨 11:142021/10/21 政治 陳柏惟罷免案》結局將揭曉 一圖曝陳柏惟去年當選關鍵 票倉是這區 14:112021/10/21 政治 邏輯IC強 力成明年獲利攀峰 04:102021/10/21 證券．權證 南科三期擴建 都計變更報內政部審議 04:102021/10/21 地方新聞 竹竹併議題引熱論 蔡惠婷指竹市突破教育困境不用等升格 14:322021/10/21 政治 推大新竹觀光品牌 林智堅參訪全球最大古董車復刻王 14:112021/10/21 寶島 獲AEO認證 出口美日通關加速 04:102021/10/21 金融．稅務 深化中東歐交流 吳釗燮將訪斯洛伐克和捷克 12:092021/10/21 政治 財經熱門新聞 維冠原址重建 全新大樓曝光 網看傻：直接變豪宅 - 財經 房價漲到「水淹金山寺！」 台北市、桃園、基隆、新竹4區房價刷新史上新高 - 財經 - 工商 1檔2500億賺爆了！巴菲特這支明牌 散戶押了沒？ - 財經 買方驗屋「嫌車位太小」拒繳款 他慌了！內行教1招：暴賺一筆繼續賣 - 財經 車用晶片大缺貨 特斯拉逆勢爆賣 揭背後內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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