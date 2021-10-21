自撮り中に噴火

日本九州熊本縣阿蘇火山的中岳第一火山口20日上午噴發，一名剛登頂中岳的登山客當時正好在山頂自拍，十分巧合地拍下火山噴發的瞬間，但自己也被嚇得趕緊找掩護；另外，當地監視攝影機也拍到附近民眾倉皇逃命的影像。

日本「RKK熊本放送」報導，在阿蘇火山的中岳第一火山口噴發時，一名登山客正好在中岳山頂自拍，並拍下自己與火山噴發瞬間的「合照」；這名男性表示，他自拍完看了一下相機畫面，才發現火山口的濃煙由白轉黑，3秒後便發出「咻咻咻」的聲音，噴出的火山碎石「如黑雨般落下」。

這名登山客想起2014年造成超過50人喪生的御嶽山噴發事件，嚇得拔腿就跑，衝到約200公尺外的大石塊後方尋求掩護，並在石雨減緩後急忙下山，所幸並未受傷。他告訴記者：「嚇死人了，完全沒想到會碰到這種事。」

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另日本「ABC電視台」也報導，當地山腳監視攝影機拍到有多名疑似登山客的民眾，在火山噴發後急忙下山的畫面；正好開車經過當地的民眾也錄下直衝天際的滾滾黑煙，直呼「好危險」、「對心臟不好」等。

「ABC電視台」指出，日本氣象廳已將當地的火山噴發警戒自2級調升為3級，對所有入山者進行管制；不過神戶大學火山專家巽好幸教授指出，阿蘇火山經常會出現這種規模的噴發，不認為已出現異常變化。