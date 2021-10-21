現場吸引許多年輕人排隊參加開幕送好禮活動。（張妍溱攝）

疫情期間掀比特幣投資熱潮，在北部成立3年的「ACE王牌虛擬貨幣交易所」，首度在台中市成立實體門市，21日舉行開幕儀式，吸引許多年輕人排隊參加，ACE集團創辦人潘奕彰說，很多台灣人對於虛擬貨幣的投資，處於陌生尚在摸索中，藉由門市設立為民眾解惑提供交易買賣教學，突破技術障礙。

潘奕彰指出，民眾想了解虛擬貨幣及區塊鏈，但往往不知道該如何切入，「ACE王牌虛擬貨幣交易所」有台北及台中2門市，讓用戶除了透過網路線上交易買賣虛擬貨幣之外，到門市有專人服務KYC實名認證註冊流程、交易買賣操作教學、區塊鏈及虛擬貨幣諮詢等服務。

參加黃姓民眾指出，大學時期加入校內「區塊鏈研究社」，區塊鏈作為比特幣的底層技術，學生時期從1千多元開始玩，投資虛擬貨幣1年多，他也看過身邊有朋友被騙，無法拿回投資的金額，所以「作足功課」很重要，虛擬貨幣交易所有成立實體店面，讓加入會員較安心，上課才不會盲目投資。

潘奕彰說，虛擬貨幣交易所有台幣價漲跌資訊，即時查看全球知名幣值買賣的交易最新情況，不定時舉辦區塊鏈基礎科普、Defi、NFT、金融科技、理財商品等課程講座，將與國際知名區塊鏈項目、幣圈社群、傳統金融機構、鄰里等聚會交流等，以吸引投資者參加。