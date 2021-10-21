26歲網紅小玉利用AI技術DeepFake軟體，將正妹民代黃捷、高嘉瑜等名人的頭像，合成移花接木成不雅片；國安局長陳明通也證實有總統蔡英文的換臉影像，確實會造成國安危機，並指消息曝光前就已立刻掌握。台北市議員羅智強表示，過去前總統馬英九也時常被合成不雅照，但幾乎看不到綠營人士有誰出來幫馬英九講話；他雖經常批評蔡英文，但這件事不分藍綠，他強烈譴責這樣的行為。

涉嫌利用AI Deepfake（人工智慧換臉）技術，將眾多知名人士的頭像移花接木成不雅片，對此國安局長陳明通證實有總統蔡英文的換臉影像，確實會造成國安危機，國安局已針對相關問題進一步掌握處置。

羅智強21日在臉書貼文表示，網紅涉嫌用「Deep Fake」技術，把包括蔡英文總統在內知名人物的臉合成到色情影片的主角上，並且販售這些不雅影片，這件事無關藍緑，他強烈譴責這樣的行為，政府有責任做好把關，從法律到執法守護好民眾的尊嚴和安全，因為任何人，上至總統，下至庶民，人人都可能是受害者。

羅智強指出，過去前總統馬英九就時常被合成不雅照，綠營人士多半訕笑嘲諷，幾乎看不到綠營人士有誰出來幫馬英九講話，這次在網路也出現蔡總統的合成影片 雖然他和蔡英文在政黨立場、政治觀點有極大不同，他也經常批評蔡英文，但防範數位性別暴力，沒有顏色、不分藍綠，因此他強烈譴責這樣的行為。

羅智強點出，下一個更該重視的是如何建構法制，國民黨立委葉毓蘭、洪孟楷去年就已經提出《侵害個人性私密影像防制條例》草案，希望透過完整的法律建制，來改善當前法條散落、刑責過輕、偵辦困難等多項問題，立委李貴敏也提出加重刑責的相關修法，鄭麗文更提供國外法例的參照其他黨的委員們也有不錯的相關提案，還有而長期經營性別議題的民間團體們。

羅智強表示，蔡總統說政府會重新盤點法規，進行研擬推動修法的工作，絕對是正確的方向，不過，他還是有兩點提醒，第一，說到請做到，趕快完善法制；第二，不要又去扯什麼國安問題、假新聞問題，這件事本質就是名譽的侵犯！不要拿來當作管制言論的藉口。另外，他也想呼籲蔡總統、民進黨，加速目前還在立院等待審議協商《跟蹤騷擾防制法》的進度，很多民生議題，無關藍綠、無關黨派，只要為人民好，朝野可以一起拚，讓中華民國更好。