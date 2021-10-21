板橋區公所與數位天空簽署防災合作備忘錄。（板橋區公所提供）

為結合企業及社團的力量，共同促進地區防救災能力之提升，新北市板橋區公所昨（20）日下午與在地企業「數位天空服務股份有限公司」簽署企業防災合作備忘錄（MOU），簽署儀式由板橋區長范姜坤火與數位天空總經理徐雪玲共同簽署，期望透過企業防災的推動，打造板橋成為一座安居安全的韌性城市。

范姜區長坤火表示，全球氣候暖化，極端氣候、強降雨是臺灣潛勢災害的特色。單一災害如連鎖效應般引發其他災害的產生，就會形成複合型災害，威脅與災害加劇，特別是板橋區地狹人稠且高度開發，將造成嚴重人命及財產損傷。因此精進防災作為除藉由政府與當地防災社區編組的結合外，更必須連結在地企業共同投入災害預防及整備應變工作。未來倘發生重大災難及開設防災避難收容所期間，這些企業將協助本所供應災民飲食、生活用品及災害因應設備等資源。

板橋區公所表示，去年至今已與7家在地企業簽署防災合作備忘錄，冀望更多板橋在地企業能加入防救災行列，於災害時壯大板橋區的「自救」能力，透過公私部門防災的合作，擴大本區整體防救災能量及強化防災韌性，攜手建構板橋成為健康、安全、宜居的優質城市。