嘉義縣嘉農農產加工生產合作社為體恤弱勢學生，提供國產優質產銷履歷黑豆製成的黑豆漿1萬2600瓶，以每人6瓶分量，幫2100名弱勢國中生補充優質蛋白質，嘉義縣長翁章梁除感謝這分最實質的幫忙，也呼籲大家多多食用國產糧食。
今下午翁章梁回到母校義竹國中參加這場捐贈活動，農糧署南區分署分署長羅正宗、嘉農農產加工生產合作社理事主席黃家均等貴賓到場，翁章梁說，國中生正值成長發育期，需要完全蛋白質的補給，有國產產銷履歷保證，能讓同學能喝到最優質的黑豆漿。
嘉農農產加工生產合作社指出，已於布袋鎮契作生產黑豆，由產地開始就做產銷履歷，地產地銷、低碳里程，希望大家多支持產銷履歷豆漿，100％確保在地、新鮮、不會有基因改造問題，還可以協助在地小農，支持在地農業發展，同時在農糧署南區分署支持下，推動國產黑豆漿入校園，讓莘莘學子有機會瞭解國產黑豆漿。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。