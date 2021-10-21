嘉農農產加工生產合作社提供1萬2600瓶國產產銷履歷黑豆漿給2100名弱勢國中生，今在義竹國中辦捐贈，該校學生搶先品嘗。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉農農產加工生產合作社提供1萬2600瓶國產產銷履歷黑豆漿給2100名弱勢國中生，今在義竹國中辦捐贈，該校學生搶先品嘗。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉農農產加工生產合作社提供1萬2600瓶國產產銷履歷黑豆漿給2100名弱勢國中生，今在義竹國中辦捐贈儀式。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣嘉農農產加工生產合作社為體恤弱勢學生，提供國產優質產銷履歷黑豆製成的黑豆漿1萬2600瓶，以每人6瓶分量，幫2100名弱勢國中生補充優質蛋白質，嘉義縣長翁章梁除感謝這分最實質的幫忙，也呼籲大家多多食用國產糧食。

今下午翁章梁回到母校義竹國中參加這場捐贈活動，農糧署南區分署分署長羅正宗、嘉農農產加工生產合作社理事主席黃家均等貴賓到場，翁章梁說，國中生正值成長發育期，需要完全蛋白質的補給，有國產產銷履歷保證，能讓同學能喝到最優質的黑豆漿。

嘉農農產加工生產合作社指出，已於布袋鎮契作生產黑豆，由產地開始就做產銷履歷，地產地銷、低碳里程，希望大家多支持產銷履歷豆漿，100％確保在地、新鮮、不會有基因改造問題，還可以協助在地小農，支持在地農業發展，同時在農糧署南區分署支持下，推動國產黑豆漿入校園，讓莘莘學子有機會瞭解國產黑豆漿。