台中市議會21日進行各焚化廠更新進度專案報告，市議員陳淑華、楊正中等質疑台中市有3大焚化爐但相當老舊，面臨焚化量出現缺口造成大批垃圾車排隊等燒垃圾，建易是否原地整修還是新建1個焚化廠；市長盧秀燕說，市府統整大家意見目前規劃將既有焚化廠辦理汰舊換新，協助轉型為綠能電廠。

陳淑華指出，依據審計報告，去年台中市垃圾處理量每日短缺缺口達3萬2427噸，較2018年垃圾處理量不足的缺口1萬5706噸增加了快一倍，每日缺口日均量達88.6公噸，現在中市垃圾處理量不足的缺口越來越擴大，什麼時候可以解決。

楊正中說，台中市有3座焚化廠卻無法處理台中市的垃圾，實令人不解。2020年因文山廠11月要進行歲修，環保局當時要求民營清運業者垃圾減量15％進廠，部分不肖業者卻趁機漲價垃圾清運費，造成許多社區清運費用漲價苦不堪言，甚至一度延燒到市場攤商的清運費用。

市議員李天生說，各焚化爐進廠垃圾車輛大排長龍，業者反映自深夜排隊到隔天清晨還是無法進廠，日前已經有媒體反映及議員質詢，根本「沒有改善」，為何不採科學化處理，包括掛號或發放號碼牌等方式解決，台中市3座焚化爐無法處理現有垃圾，將出現垃圾大戰。

盧秀燕指出，市府原先規畫焚化廠改良升級，但大部分議員不認同，希望直接蓋新設施以提升處理效率及大幅降低空污排放，市府統整大家的意見，目前規畫將既有焚化廠辦理汰舊換新，協助焚化廠轉型為綠能電廠。

環保局長陳宏益強調，中市3座焚化廠營運操作皆已達20年上下，設備逐年老舊以致處理量能降低，為提升處理效率並落實空污防制「先公後私」政策原則，目前規畫朝轉型為再生能源發電廠推動，符合台中廢棄物處理需求及發揮最大效能，達成綠能永續的願景。