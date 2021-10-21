台開再次發生300萬元退票 19:052021/10/21 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，台開（2841）之前因有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，暨發生存款不足金融機構退票情事，股票已列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式在案。10月21日再次發生退票情事，累計未辦理清償註記退票1張，金額為300萬元。 台股收小紅 新台幣豬羊變色終結連六升 台法農業視訊會議 深化農貿合作共識 #台開 #退票 #情事 #證交所 #因有 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家樂福不當收取新店開幕贊助金 公平會開罰150萬元 18:402021/10/21 生活 台股表現可期 仍可伺機進場布局 13:002021/10/21 財經 基隆議員韓世昱涉貪交保 首發聲「守得雲開見月明」 12:292021/10/21 社會 台積電南科再生水廠傳出火災 股價紅翻黑 13:002021/10/21 財經 台積電南科再生水廠火警 公司回應了 12:322021/10/21 財經 技術指標轉強 台股有機會續上攻 16:592021/10/21 財經 台股重返萬七 市場提防套牢賣壓 10:492021/10/21 財經 台商在陸打陸製疫苗 陸委會：回台都可以補登 17:092021/10/21 財經 《期貨》三大期指2黑1紅 11月台指期開低8點 09:112021/10/21 財經 優遊台中學 學子秒變釣魚高手 04:102021/10/21 地方新聞 油銀銅大漲 在台股交易、相關連動ETF齊揚 12:492021/10/21 財經 財經熱門新聞 維冠原址重建 全新大樓曝光 網看傻：直接變豪宅 - 財經 房價漲到「水淹金山寺！」 台北市、桃園、基隆、新竹4區房價刷新史上新高 - 財經 - 工商 買方驗屋「嫌車位太小」拒繳款 他慌了！內行教1招：暴賺一筆繼續賣 - 財經 這檔上市半年飆6倍 他抽中竟放到忘記 回頭看暴賺百萬嗨爆 - 財經 花旗為賣好價錢 「卡」員工跳槽 金管會3點回應 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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