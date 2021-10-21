新社區馬力埔與抽藤坑休閒農業區，推出「新社四季行休閒農業旅遊行程」。（陳淑娥攝）

台中市農業局輔導馬力埔與抽藤坑休閒農業區，推出「新社四季行休閒農業旅遊行程」，結合新社特色休閒樂活店家、DIY體驗與季節採果，也安排白冷圳、親水公園、彩繪小徑、水尾神木等富含人文歷史的特色農業休閒景點，讓遊客走進新社，享受漫活、漫遊的農遊趣，活動自即日起報名至明年底，歡迎大家踴躍參加。

馬力埔與抽藤坑休閒農業區21日在台中新社友利村舉辦「看見新社那一村」四季農業旅遊套裝遊程宣傳活動。

新社區農會總幹事羅文正表示，新社一年四季有多變的風情，不管是新鮮蔬果、美麗花季或是祕境賞景，都是撩人的好時節，兩處休閒農業區更有著豐富且精彩的農村風情，本次四季行遊程推出獨家新社特色，賞花、採果、DIY、文化探索等體驗活動，有的玩、有的吃、有的拿的精采遊程，邀請大家一起來新社慢活旅遊，一起推廣新社農業旅遊，歡迎來美麗菇城看見新社那一村。

農業局表示，新社四季旅遊行程結合特色餐廳、農事體驗，包含賞花、食果、尋古等多樣化活動，除品嘗品質優、風味佳的新社香菇、葡萄與花卉等農產，還提供專人、專車在台中火車站及烏日高鐵站提供接駁服務。

農業局指出，新社氣候宜人、山青景致迷人，是中部地區假日遊玩的好去處，漫遊新社四季行帶領民眾深入新社，認識花果農村耕作日常，品嘗飽含大地孕育與農民辛勞的豐碩果實，精彩遊程保證玩得盡興、吃得滿足，帶走滿滿回憶。

農業局表示，歡迎大家持中央振興五倍劵、農遊劵與客家劵等，一起來新社慢活旅遊、踏青採果趣，該遊程為一日活動，若有多日旅程需求且人數足夠，周一至周五也可直接洽新社農會旅遊部（04-25811511）客製化2至3天的遊程，此外，12月9日前參加，還可參加「2021台中購物節」，只要消費登錄累計500元就有機會抽大獎。

此外，10月28日將在新北市農會文山農場舉辦「文山飄新意 菇城悠閒遊」宣傳活動，歡迎民眾前來。

今日包括農業局主任秘書陳柏宏、新社區農會理事長劉建灼、常務監事張金寶、總幹事羅文正均到場，一同推廣新社遊程。