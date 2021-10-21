彷彿置身在韓國！看準民眾無法出國、或因追韓劇想吃韓國美食的心情，新光三越台中店在周年慶檔期號召52家韓國人氣品牌、超過40款中部獨家超夯熱門商品舉辦「韓國商品展」，自今（10/21）起至11/1於10F天空劇場熱鬧登場，讓民眾不用搭飛機也能品嚐韓國道地街邊小吃、採買零食伴手禮、囤貨南韓國民飲品與居家必備即食料理包，預期將可吸金超過1700萬元。

新光三越台中店主管表示 這次韓國商品展有七大必吃韓國人氣街邊美食、中部獨家集結！包括在地名店「濟州西歸浦飯捲」、「布帳馬車年糕魚板」；韓國傳統甜點「首爾堅果糖餅」、IG熱搜「88串燒」元祖熱狗、韓國清州SACHANG市場必吃「Mini鯛魚燒/小豬燒」；還有國民小吃「明洞雞蛋糕」包裹著整顆新鮮雞蛋，每一口都是滿足，以及韓式家常菜「涼拌泡菜冬粉」！

此外，三大料理界明星齊聚美味即食商品直送來台！大韓民國家喻戶曉的人氣餐飲專家-白種元，旗下The Born Korea餐飲品牌的即食獨門料理配方，擁有美味秘訣，在家也能輕鬆吃到美味又道地的正宗韓式料理；有韓國食品名匠之稱的泡菜名人-金順子建立的「漢盛食品」，不僅在韓國享有盛譽，更是揚名海外；由地獄奶奶-金守美領軍的醬料小菜，尤其醬油螃蟹是韓國五大名菜之一，這次都受邀參加韓國商品展！