對於台北市議員簡舒培20日在北市議會質詢時，逼柯文哲一字不漏念出蔡英文總統雙十國慶時提出「4個堅持」，網友諷刺，「蔡語錄背起來」、「民主典範耶！」「嫌票太多了」。

民進黨台北市議員簡舒培20日在北市議會質詢時，逼柯文哲一字不漏念出蔡英文總統雙十國慶時提出「4個堅持」，柯反問「我不需要當小學生，讓你來指導念課文」，並爆氣說「就因為她這廢話我不想念啦」。「學姊」黃瀞瑩難得一改溫和形象，在臉書批簡舒培「妳口中的綠色價值比紅色還血紅」！

柯文哲昨下午赴議會報告總預算計畫時，簡舒培要求柯一字不漏念出這些內容，柯則回應「我不需要當個小學生，讓你當老師來指導我唸課文。」簡再次要求柯「唸！」，如果不敢唸出來就和總統道歉，遭柯反嗆「就因為她這廢話我不想念啦」！

「學姊」黃瀞瑩一改溫和形象，在臉書批簡舒培「妳口中的綠色價值比紅色還血紅！」

對此議題，PTT網友諷刺「蔡語錄背起來」、「強迫大家說英語」、「哪個選區的自己出來道歉好嗎」、「念這個跟市政有關係？」、「議員到底在幹嘛啦」、「強迫別人念，民主典範耶！」「嫌票太多了」、「天天念幾遍蔡語錄，台灣就更民主了」、「什麼心態」、「森氣氣」、「綠粉先唱國歌再來嘴」、「要不要三餐飯前複誦？」、「要大家背蔡語錄了，好可怕!」、「一日不念四個堅持便覺面目可憎」、「明天甲級動員全體綠委把四個堅持入憲」！

（截取自PTT）

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