台中市水肥資源處理中心位於南屯區，從日據時代使用至今，單日可處理約400噸的水肥是中部唯一的水肥處理廠。市議員朱暖英等21日於議會質詢說，水肥廠飄散惡臭民眾無法睡好覺及吃飯，要求環保局儘速改善。環保局長陳宏益強調，目前中科汙水處理廠已協助處理水肥，大甲幼獅、大里、台中工業區正在建置投入口未來將協助處理水肥。

朱暖英指出，縣市合併前，台中市水肥平均每年進場量約5萬6000噸，縣市合併10年來，每年平均進場量上升到9萬噸，年均水肥進場量近乎倍增。南屯民眾很可憐，有文山垃圾焚化廠及南屯水肥廠，這兩個設施都是民眾的痛點，環保局不能再視而未見。

何文海說，水肥廠在重畫後設廠時屆數10多年，附近環境早已從綠油油的稻田轉變成大廈林立的熱鬧市區，時空背景早已變遷，水肥廠位址於大興里，其戶數高達兩千戶左右，位置接近捷運豐樂公園站，周遭更因設有好市多以及迪卡儂，因水肥廠傳出惡臭瀰漫，有礙市容甚至使此地房價難漲，嚴重影響市民權益。

何文海指出，遷廠從縣市合併研討至今，歷經三屆市長卻未見到改善，只有市府一再承諾會處理，事實卻是南屯水肥廠依舊傳出嚴重惡臭，壟罩著深受其擾的憤怒市民；強烈要求市政府不應忽視當地居民的權益，唯有儘速遷廠才能徹底解決問題。

陳宏益表示，日前南屯水肥廠飄散惡臭，已請大隊長到現場了解，是銜接下水道的孔洞沒有做好防堵設施，現在已先堵起來。中市一年有9萬噸水肥，目前中科汙水處理廠已協助處理台中水肥，也與大里、大甲幼獅、台中工業區洽談，預估年底到明年上半年就能協助處理南屯水肥廠的處理量。