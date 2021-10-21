秋冬國旅潮湧現，近年許多年輕人、上班族喜愛到戶外享受大自然，也期望擁有兼具機能、實穿，及設計感的休閒服飾，使時尚味的山系穿搭也更為流行，無論上班、輕旅行或露營登山都適合。

Columbia今年推出黑牌ICONS系列服飾、Adventure Tokyo系列鞋款，及TRAILSTORM鞋款等，其中ICONS系列使用搶眼橘黑色，及中性簡約米白色，推出兩件式防水外套、雙面穿背心、刷毛外套，及工裝長褲等單品，可隨場景變換輕鬆調整。

甫獲得金鐘獎殊榮的演員簡嫚書，本季也以品牌好友身份，穿搭The North Face新款「日曬玫瑰」外套，也是品牌少數合作的藝人對象，育有兩個女兒的簡嫚書，在兼顧演員與母親身份之際，也努力保持時間給自己充電，並享受帶女兒們出外露營登山的機會。

The North Face本季的Nuptse Jacket，使用增強耐用性的發亮防撕裂材質布料，同時加入DWR防潑水處理，並以700蓬鬆度鵝絨填充，協助抵禦台灣冬季的溼冷。

Columbia黑牌防潑健走休閒鞋，5480元。（Columbia提供）