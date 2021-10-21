從《明日之星》出道的郭婷筠、賴慧如、陳怡婷、曾瑋中、杜忻恬等人21日舉辦記者會，宣布將在11月27、28日於台北國際會議中心開唱，《明日之星》主持人胡瓜昨到場力挺。胡瓜曾推出6張專輯，打趣說以前有計畫開演唱會，還想推優惠吸引人購票，例如1張要價1萬元門票，胡瓜自願補貼5000元。

胡瓜也表示還發想可以用儲值卡方式回饋大家，隨後笑說：「我後來算一算，這樣我會賠死。」他現今早已沒開唱想法，幽默說：「我們以前不像現在這麼隨便。」馬上澄清：「我是說『速度』，因為現在很多歌手每年都發1、2張專輯。」

胡瓜憶起主持《金曲龍虎榜》時，唱片業十分興盛，每到過年都可以收到逾200張的專輯，他笑說：「以前時代，只要形象、唱歌不錯等，就可以發片，但現在很講究歌唱實力。」把舞台留給年輕人享受。

62歲的胡瓜，出道近40年，目前手上握有5個當紅節目，先前自爆計劃退休，想在近1、2年內退出演藝圈，剛好黃子佼近日宣布10年退休計畫，綜藝圈的大咖主持人紛紛開始計劃退休生活，被問及有聽說黃子佼退休一事？胡瓜僅說：「我不知道。」不願多做回應。

在記者會上，郭婷筠一上台，身材明顯小一號，還被胡瓜認證撞臉女兒胡盈禎（小禎），郭婷筠十分開心分享疫情期間，半年狂瘦18公斤，透露因為之前身體健康檢查出現膽固醇、血脂高等紅字，下定決心瘦身，保持健康身體才能陪伴兒子長大。