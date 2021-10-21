印度必勝客近期推出一款超狂「小籠包披薩」，讓網友直呼若出在台灣會氣死。(圖／Dcard)

披薩源自義大利，風行全球後，不少店家都紛紛「客製化」，其中台灣更是推出多款如珍奶披薩、香菜豬血糕披薩、拉麵披薩等讓人哭笑不得的口味，近日印度必勝客更是推出一款披薩，網友一看照片後全笑翻，直說台灣必勝客輸了。

男網友在《Dcard》上PO文「印度必勝客推出小籠包披薩?_?」，透過照片可以看到，這款六角形的新產品，六個點各有一顆小籠包，中間則是舖上玉米、青椒、洋蔥和起司等食材，甚至還有四川辣醬，奇特的口味與造型讓原PO直呼「如果是台灣必勝客出的話，我一定會氣到中風」。他表示，發售當天，印度必勝客更是砸重金買下當地全版報紙

做宣傳，忍不住大虧「太囂張了」。

不少網友看到後也傻眼，紛紛留言：「台灣必勝客輸了」、「義大利人真的會氣死」、「小籠包烤成那樣都變煎包了吧」、「台灣必勝客竟然沒先想到這招」、「可怕的不是小籠包，青椒才是裡面最可怕的東西」、「看到照片就先笑了」、「給了台灣必勝客一個母湯的idea」、「我覺得至少比香菜豬血糕正常多了」、「這還好啦，都有珍奶披薩這種東西了」、「豬血糕披薩殺傷力還是比較強」、「從鳳梨披薩後，義大利人都習慣了吧」。

事實上，這款披薩叫做「MOMO MIA Pizza」，六個角上神似小籠包的食材也並非真的是小籠包，而是源自於西藏，風行於印度、尼泊爾的食物MOMO，內餡有羊肉或雞肉、蔬菜，除了用蒸的以外，更多人以油炸方式料理，之後搭配專屬辣椒醬食用。

MOMO披薩推出後，所獲得的評價其實並不差，有在印度台人也現身表示，實際上嘗試過後，其實遠比想像中好吃，甚至非常有回購意願。