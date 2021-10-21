ART TAIPEI 2021 台北國際藝術博覽會21日盛大開幕，隨著疫情漸趨好轉，第一天VIP預覽日就擠滿了許多愛好藝術活動的民眾及藏家進場欣賞。（鄧博仁攝）

ART TAIPEI 2021 台北國際藝術博覽會21日盛大開幕，隨著疫情漸趨好轉，第一天VIP預覽日就擠滿了許多愛好藝術活動的民眾及藏家進場欣賞。（鄧博仁攝）

ART TAIPEI 2021 台北國際藝術博覽會21日盛大開幕，隨著疫情漸趨好轉，第一天VIP預覽日就擠滿了許多愛好藝術活動的民眾及藏家進場欣賞。（鄧博仁攝）

ART TAIPEI 2021 台北國際藝術博覽會21日盛大開幕，隨著疫情漸趨好轉，第一天VIP預覽日就擠滿了許多愛好藝術活動的民眾及藏家進場欣賞。（鄧博仁攝）

ART TAIPEI 2021 台北國際藝術博覽會21日盛大開幕，隨著疫情漸趨好轉，第一天VIP預覽日就擠滿了許多愛好藝術活動的民眾及藏家進場欣賞。（鄧博仁攝）

連續兩年受疫情衝擊仍順利舉辦實體展，ART TAIPEI 2021 台北國際藝術博覽會21日在台北世貿一館開幕，包括副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、文化部長李永得等人均到場，也期許能延續去年的佳績，在疫後為業者帶來鼓舞。

賴清德致詞時指出，在疫情仍於國際肆虐之際，台北藝博會不僅沒有改為線上展，甚至今年的規模還更甚於去年，十分不易。此展於28年來已成為亞洲重要的藝術教育平台，繼去年極具特色的MIT新人特薦特區和原住民特區，今年更新增科技與時尚的跨界合作，探索藝術的無限可能性。

文化部長李永得指出，今年雖在疫情中，但有124家業者參展很是亮眼，且把NFT，國際正夯的區塊鍊技術帶入，另有包括藝術家江賢二與年輕時尚設計家與藝術家的共同合作，將時尚周延續至藝博會，成為今年的重要特點，讓藝博會也更為多元。

李永得也介紹今年台北藝博一大特色，是首次舉辦的攝影展。今年適逢無國界醫生成立50周年，而馬格蘭攝影通訊社的紀實攝影中亦有著許多「無國界醫生」主題，在疾病肆虐或長年戰亂的年代，兩大國際組織聯手合作，以影像傳播人道醫療的故事。此展是亞洲第一站，由策展人、藝評人謝佩霓參與選件，從5位馬格蘭攝影師超過300件作品中，精選43件展出。謝佩霓指出，這些直指人心的影像，每一幀都是「決定的瞬間」，重建了現場，傳達了決定性的關鍵意義。

參展業者對於今年貴賓預展日的人潮多表示「看到信心」，印象畫廊創辦人歐政賢就指出，其實受疫情影響，許多活動、展會都被取消，「我們今年到藝博才第3個展，往年應該已經5、6個了。」而在台北藝博首日就看到人潮，詢價意願也高。歐政賢觀察現在藏家有年輕化的趨勢，從藝博會觀展者便可見一斑，「3萬、5萬來收藏也很多。」在參展策略上，他也一直推動不同等級的藏品都能被看到，價格從高端到親民都有。

擔任本屆台北藝博會榮譽顧問的藝術家紀嘉華則指出，疫情讓全球藝術生態發生變化，去年1年許多藝博會被迫改為線上展，台灣如今藝博會的同步線上展也十分重要，一方面因應全球化時代，透過線上訊息更容易與國際連結；再者因應藏家年輕化趨勢，業者的線上經營也容易建立起品牌形象。