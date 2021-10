2021 IDC「亞太區未來企業大獎(Future Enterprise Awards)」頒獎典禮於今(21)日舉行,國泰金控、國泰世華銀行與國泰人壽從眾多企業中脫穎而出,獲頒台灣「未來工作創新獎」、「營運模式創新獎」、「產業生態創新獎」三項大獎。

國泰金控副總經理梁明喬表示,國泰金控的數位轉型,是從「數據即服務(Data as a Service DaaS)」的大數據生態圈,發展到「國泰即服務(Cathay as a Service CaaS)」的跨域生態圈,以數據營運思維的角度出發,發展新型態的商品及服務。

國泰世華銀行榮獲「營運模式創新獎 (Best in Future of Operations)」肯定,多年來國泰世華銀行持續以數據驅動為核心,推動銀行的數位轉型計畫,協助行內每個成員,不論其是否有自主處理數據的能力,皆能夠迅速掌握和活用數據產出之結果,並運用於各種商業情境。

國泰人壽榮獲產業生態創新獎,國泰金控暨國泰人壽資深副總經理孫至德表示,在數位轉型上,國泰人壽嘗試改變過去傳統保險公司跟客戶互動的方式,從金融、旅遊等日常生活場景,到促進健康的管理照護,對外攜手跨業夥伴,輔以國泰集團資源綜效,對內以數據賦能、新科技技術的中台服務,提升核心系統的穩定度,建構生態圈的發展架構,打造新型態保險服務。