台中海洋生態館斥資8.6億元，歷經3任市長、4次改名、工程長達11年。市議員謝明源、黃守達21日於市議會質詢說，海生館何時可開放營運？未來有何生物進駐，觀旅局應儘速規畫環境設計及觀光亮點等；觀旅局長韓育琪說，預計2023年底營運，將展示水母、溼地及大甲溪流域河口生態等，成為海洋生態教育的重要場域。

謝明源指出，目前中部沒有相關海洋主題展覽，但南有墾丁屏東海生館、桃園有日本八景島公司打造的「X-park水生公園」，這兩個海洋主題展覽場館，1個位於熱門渡假地區、1個在高鐵及桃捷可輕易到達的都會區；旁邊緊鄰outlet、影城、飯店，兩者占地都較爲廣大、生物種類也較豐富多元。

謝明源說，台中海生館僅有一只高8米寬10米的大洋缸可供展示，其餘展區受限空間僅能以小型展示缸方式，生物種類也較為單一，交通可及性也較低；像台中海生館這樣較為「精緻型」場館，如何吸引民眾選擇來台中海生館，進而帶動週遭景點，觀光局必須非常努力。

黃守達表示，市府如何把關「南仁湖」設計符合生物特性的空間？如何達到教育的意義？空間設計應以未來進駐的生物做優先考量，絕不能先蓋好了再說？台中海生館要注意動保法，申請動物展演許可證，以免成為違法場館，在兼顧動物福利下發展出自己特色與主題，方能帶動區域觀光發展。

韓育琪說，台中海生館是海線重大建設，基本營運設施今年9月20日正式開工，預計明年底完工；OT廠商已著手規畫，廠商將再投入3.8億元，預計2023年底營運；可結合梧棲漁港，串聯三井outlet、高美溼地等觀光景點。

韓育琪強調，館內的軟體空間規劃，包括有大洋缸展示、大甲溪流域主題展示區等，展示水母、海洋生物、洄游魚類等，引進生物有鯊魚、魟魚、珊瑚礁魚類、水母，並呈現大甲溪河口附近潮間帶生態系，相關細節還在和OT廠商討論，提振海線地區整體觀光發展。