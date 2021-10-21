TRASH今出席新專輯慶功記者會。（華納提供）

TRASH新專輯《Holy Trip!》奪得許多數位音樂榜單冠軍寶座，21日舉辦慶功暨新歌〈離開台北〉MV首映記者會，TRASH在MV中以第三者視角，看著身邊朋友在生命消逝前奮力搏鬥的模樣，主唱阿夜更珍惜每一刻，鼓手魁剛則幽默表示：「我會抱我媽，也會陪她一起買菜，有時候說『我愛你』，我媽第一反應是你又闖禍了？」

阿夜時常以煙燻妝出席活動，透露國三時就會化妝出門，也因此常在學校被同學霸凌，還曾被說是同志、甚至遭抓胸。已逝父親安迪也曾不認同阿夜的音樂路，感慨兒子「不成材」，直到TRASH獲海洋音樂祭的海洋音樂大賞肯定，安迪才對兒子逐漸改觀，阿夜說：「我爸離世前性情大變，他覺得我做自己喜歡的事，很欣慰。」

今為新專輯《Holy Trip!》慶功，歌曲〈終究還是因為愛〉不僅在KKBOX成為雙周周榜冠軍，同時也在Spotify拿下13名好成績。TRASH開心表示這次專輯對他們很重要的一張作品，收到了許多歌迷的回饋，也看到身邊朋友們的支持也令他們相當感動。〈離開台北〉將於22日晚上9點於YT「TRASH官方頻道」首播。