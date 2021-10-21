100億年ぶりの水着…。恥ずかし過ぎて泣きそう…。

36歲人氣藝人中川翔子在今年8月28日上傳的一段名稱為「100億年沒穿泳裝了…」的YouTube影片，不到1個半月的時間，觀看次數在影片公開首日即達2百萬次，日前突破了1千萬次，引起話題，當地各大網媒紛紛報導。

她赴台灣遊日客十分熟悉的「江之島」地區，從東京有直達電車可到江之島，中川自爆過去她會在心情低落時，會一個人搭電車來，撿幾個貝殼就回家，完成「療癒之旅」。她在飯店頂樓的游泳池一邊嚷著「好丟臉、好害羞、好想回家」。

接著她褪去浴袍露出白皙肌膚與曼妙身材，網叫好發文「完全看不出36歲」「希望我也這麼美」等。中川提到小時候對於海灘的深刻印象，除有一次曾被產卵期的河豚群包圍外，還有不知道為什麼海面上大量漂浮用過的浣腸劑塑膠外盒，她強調「浣腸劑是用過的，外盒是凹進去的」。

中川翔子看到棉花糖飲料非常吃驚。（取自YouTube）

受到粉絲支持的她，也時常遇到黑粉。今年6月一個東京的男子在當地網路留言板「5channel」上向中川數度留言威脅，中川馬上向警察尋求協助，警方已在本月7日找出該男並送檢。中川數日前YouTube上提及此事，她嚴肅表示：「我認為這次自己應該動起來，抑止這類的事情再發生。」