官方「瀋陽發布」21日消息，截至晚間6時，21日8時20分許發生的瀋陽市和平區太原街南七馬路路口燃氣爆燃事故，已造成4人死亡、3人重傷、傷情平穩，44人輕傷，均送醫救治，已安排36家賓館妥善安置事故波及群眾，事故原因正在調查之中。

瀋陽發布表示，事故發生後，遼寧省委書記張國清，省委副書記、代省長李樂成第一時間分別批示並趕赴現場指導應急救援工作。省委常委、瀋陽市委書記張雷，市長王新偉在現場指揮應急救援工作。

按照救援部署，瀋陽市立即建立應急救援體系，成立現場指揮部、事故調查組，迅速開展處置工作。有關部門和屬地政府共出動各類救援車輛307台、救援力量1054人，8名各類專家參與救援。

消防搜救隊伍對爆燃區域內部和周邊已開展了4輪搜救，確保不漏一人，嚴防次生事故和災害發生。公安、應急等部門現場設置隔離區維持秩序，對周邊區域實施交通管制。

衛生部門開設綠色通道，開展傷患救治工作。目前，事故造成4人死亡；3人重傷、傷情平穩，44人輕傷，均送往醫院進行救治；安排36家賓館，對事故波及群眾進行妥善安置。事故原因正在調查之中。

當天下午，市委、市政府緊急召開全市城市燃氣安全專項整治工作會議。強調要做好善後處置，堅持一個傷者、一個專班、一個方案開展救治工作。要徹查事故原因，認定事故性質，依法依規嚴肅追責問責。要聚焦重點領域，開展地毯式、全覆蓋、無死角大排查，全面消除風險隱患，堅決防止類似事故再次發生。