資深媒體人彭文正因質疑總統蔡英文博士論文造假，今年3月被台北地檢署依加重誹謗罪起訴；台北地方法院20日開庭，彭文正因人在美國未到庭，檢察官劉承武認為，彭文正滯美數月不歸，無正當理由不到庭，恐有逃亡之虞，當庭聲請法官拘提彭文正。被問到為何沒有出庭？彭文正今天表示，他現在就是「周遊列國，歡迎拘提」；他甚至給出一個住址，說他人就在那個地方，前民進黨立委郭正亮馬上一搜尋是在「白宮」。

被問到為何沒有出庭？彭文正21日在《新聞大白話》節目中視訊連線時表示，就如同他的律師說的，「自比國父，正在周遊列國」，但不是他說的，他不太敢自比國父。檢察官劉承武要拘提他，他的律師當場嚴重違反律師信條說，歡迎拘提。而他現在也就是給「周遊列國，歡迎拘提」8字答案。

主持人問，有報導稱不回來，是因在海外受到監控。彭文正表示，法官有問，海外受到監控，那證據呢？他在自己的節目已提出證據，他的律師也把書面資料給了法官，但檢察官完全沒有針對這件事回應，也沒有說明。

彭文正認為，劉承武說要拘提，律師已表示歡迎拘提。他則認為，太榮幸了，有人因為妨害名譽兩年以下的罪，而遭到通緝，對他來講，這是一生的殊榮。他昨天甚至公布他在美國的居住住址︰1450 Pennsylvania Avenue NW Washington DC，還有他的聯絡電話︰14508178787，可以隨時跟他聯絡。主持人卻回應表示，這地址應該是搞笑的。

主持人問他下一步的動作？他就像是小蝦米，對抗的可能是整個國家的機制。彭文正對此表示，他不是小蝦米，2年多指證歷歷，把所有證據攤在陽光下，大家可以Google一下，這住址不是搞笑的，他就在那個地方，隨時歡迎來。他強調，聽說劉承武要拘提他，他還蠻開心的，做夢都會夢到《捍衛戰士》攻堅的畫面，蠻刺激的，好萊塢電影搬上螢幕的感覺。至於相關的核彈級證據，其實90%的證據，他都已經寫在他們跟檢察官、法官來回的書狀上，指證歷歷，沒什麼好躲的。