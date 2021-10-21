中央銀行因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑建議，提升防制洗錢及打擊資恐成效，強化外幣收兌處的管理，預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」草案，未來單筆收兌限額，將由現行的等值1萬美元調降為等值3000美元。

央行官員表示，這次調降單筆限額，主要根據長期以來在391家外幣收兌處中，較大型收兌處的平均金額，單筆幾乎都在100至1000美元之間。也考量人民幣單筆限額人民幣2萬元，這次調整其他外幣限額後，各不同幣別有一致性。並重申，外幣收兌處僅限外國人以外幣兌換新台幣，禁止國人兌換，也不得以新台幣兌換外幣。

針對這次修正有八重點，央行官員指出，除下調限額外，其次增訂外幣收兌處應保存有關強化審查、可疑交易及指定制裁等文件，在接受查核時並應迅速提供保存文件。其三增訂具申辦資格的行業，申設外幣收兌處時，應檢附負責人及具最終控制權人的無犯罪紀錄證明，及收兌處執照記載事項變更時，應向台灣銀行申請變更。

其四為修訂外幣收兌處應在門外或營業場所明顯處懸掛其執照，取代原本的識別標示。五是修正台灣銀行得對外幣收兌處為撤銷或廢止核准情事，增訂台銀得視外幣收兌處違反相關規定情形，通知其限期改善。六是整併現行條文第十及第十一條並增訂強化客戶審查措施。

第七項增訂外幣收兌處應建立員工遴選及任用程序，並依外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序辦理稽核作業。八是增訂外幣收兌處辦理香港或澳門發行的貨幣現鈔收兌業務，準用本辦法規定。

央行官員強調，修正草案總說明及修正條文對照表，將刊登於行政院公報及央行法令規章查詢系統網頁。各界如有任何意見，請於公告次日起60日內（即2021年12月20日），向央行外匯局陳述或洽詢。