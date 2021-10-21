合庫銀行開公股行庫之先，將在10月29日發行社會責任金融債券，發行金額10億元、5年期、票面利率0.42％。對此合庫指出，該檔債券將全數用於社會效益投資計畫，展現合庫落實社會責任投資，推動永續金融之決心。

因應全球永續浪潮，合庫銀行致力推動永續金融及落實環境永續目標，支持政府及產業籌集資金投入具社會及環境效益的投資項目，已於108年發行綠色債券10億元，將所募得資金貸放於106戶相關企業戶；而在櫃買新推出「可持續發展債券」之後，合庫也在各大行庫之間率先響應，在110年5月底領先公股發行可持續發展債券10億元，所募資金用於綠色投資計畫及社會效益投資計畫，時隔五個月之後，本次110年10月底將再度率先發行「社會責任金融債」，以配合政府政策。

對於資金用途，合庫指出，此次發債的資金，將用於協助「無自有住宅」家庭購置住宅，減輕首購者負擔為主。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，ESG已成為永續經營新顯學，合庫金控在董事會支持下，創公股金控首例，於6月底正式成立「永續辦公室」，為集團擘劃永續策略藍圖，並劃分公司治理、客戶承諾、員工照護、環境永續、社會共融、永續金融等6個面向去執行，以利未來能更加緊密落實永續於經營和業務中。

合庫也表示，在ESG方面的努力已獲得多方肯定，包括首次參加即入選「2021天下永續公民前100強」、卓越銀行評比連續第五年獲頒「最佳企業社會責任獎」，今年並拿下「最佳創新獎」獎項、榮獲《遠見》CSR企業社會責任獎－「公益推動組」楷模獎，未來仍將秉持「取之於社會，用之於社會」精神、落實企業社會責任。