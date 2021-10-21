為因應全球氣候變遷情勢嚴峻，國際產業供應鏈對減碳要求持續增加，環保署今天預告「溫室氣體減量及管理法」草案，擬把名稱修正成「氣候變遷因應法」外，其中外界關心的2050淨零碳排目標已入法，也將向直接排放源及間接排放源徵收碳費。

環保署指出，各國在巴黎協定架構下，紛紛檢討因應氣候變遷作為，積極開展減緩、調適、技術、資金、能力建構、透明度等工作，並接續提出2050年達成溫室氣體淨零排放目標，因此修正內容包括，納入2050年淨零排放目標、提升層級強化氣候治理、精進減量計畫及方案執行、調適能力建構及科研接軌、強化排放管理、徵收碳費專款專用、推動中央地方政府合作及公私協力、提升資訊透明並強化公眾參與機制等。

此次新增氣候變遷調適策略，包括「中央科技主管機關應進行氣候變遷科學及 衝擊調適研究發展，並與氣象主管機關共同研析及掌握氣候變遷趨勢，定期公開氣候變遷科學報告」；「中央主管機關應依行動綱領，整合易受氣候變遷衝擊領域調適行動方案，擬訂國家氣候變遷調適行動計畫」等措施。

外界關注的碳費收取除了針對國內業者徵收外，也授權「中央主管機關得參考國際經貿情勢公告高碳含量之進口產品，對輸入業者徵收碳費，並考量輸出國之碳定價實施情形，訂定退費機制」等；也要求「經中央主管機關公告產品，應於指定期限取得並標示碳足跡。」

此次修正也讓「中央主管機關得禁止或限制高溫暖化潛勢溫室氣體及利用該溫室氣體相關產品製造、輸入、輸出、販賣、使用或排放。」、「二氧化碳之捕捉、再利用及封存，應依中央主管機關規定辦理」。

環保署指出，如果對於公告內容有任何意見或修正建議者，請於刊登60日天內陳述意見。