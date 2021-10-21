今年4月前交通部長林佳龍因太魯閣事故辭職，之後發生的一小一大兩件事讓人「看懂」民進黨的本質。

首先，由林佳龍寫序的交通部委外繪本，近日被發現被下令重印甚至銷毀，小小繪本看出民進黨的官僚文化；此外，隨著林佳龍走人，他屬意的高鐵宜蘭站也被翻案成四城站，背後牽涉的是多大的利益！又讓人看到民進黨派系之間的山頭文化。

關於繪本事件，新任部長王國材的說法是他並沒有要求重印，而是希望上任後帶起一個新風氣，由交通部各個局處出的書，不必都由部長掛發行人，而可以由各局處主管寫序、掛名，一起分享榮耀。航港局長也掛保證說王國材絕對沒有要求重印。

如果王國材原意真是如此，反而可以一改官場好大喜功的風氣，是件好事，只不過底下的人誤解。但現在到底是誰下令重印，或是誰揣摩上意，內情恐怕已不可得知，且其實也不重要，但卻看出民進黨也走上這樣的官僚文化：逢迎拍馬、做人永遠比做事重要。

繪本事件還只是面子工程，高鐵延伸宜蘭是赤裸裸的利益衝突。林佳龍是民進黨正國會派系掌門人，王國材是行政院長蘇貞昌安排接任，且王國材有新潮流系統背景，此一人事安排被指為「新蘇連」布局，引發民進黨內派系平衡紛爭。因此高鐵宜蘭站也被翻案成四城站，已經超越了林佳龍和王國材各自的人格特質，或是兩人關係好不好的層次，而是民進黨內部早已「山頭化」，一有利益衝突，各派系人馬就殺紅了眼。

官僚文化侵蝕公務員的熱情，山頭文化侵蝕的是民眾的利益。當年穿草鞋的黨外人士，誰能想到民進黨會如此面目全非？