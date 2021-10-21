是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布與恩智浦（NXP）半導體合作，共同加速推動固定無線存取（FWA）解決方案的發展。雙方初期將以非獨立模式（NSA）部署5G市場，並在未來部署獨立模式（SA）。

身為支援通訊基礎設施、物聯網（IoT）和工業應用之關鍵解決方案的技術供應商，恩智浦選用是德科技5G裝置測試解決方案，驗證用於提供FWA服務的用戶端設備（CPE）。FWA可滿足全球對高速網路連接不斷成長的需求，並降低商業住宅常見的延遲和功耗。

是德科技無線測試事業群副總裁暨總經理曹鵬表示：「我們很高興能為恩智浦提供所需的支援。是德科技測試解決方案是推動許多技術演進的最佳利器，讓人們的生活變得更輕鬆、更美好、更安全。無需在各個場所部署有線光纖或銅纜連接，FWA即能協助家庭和企業提供行動寬頻速度。在是德科技協助下，恩智浦可驗證用於提供FWA服務之通訊基礎設施的效能。」

恩智浦提供的5G參考系統，由恩智浦和其他廠商的硬體元件所組成，並整合了完整的軟體堆疊，以支援符合3GPP標準的部署。恩智浦選用是德科技5G測試解決方案，來加速開發可帶動FWA市場成長的晶片。

這些是德科技的解決方案充分利用Keysight UXM 5G無線測試平台 高度整合的網路模擬器，可全面支援多種無線存取技術（RAT）和3GPP定義的頻段。該信號測試平台也可與是德科技5G OTA試驗室，可在毫米波頻譜（FR2）中進行空中傳輸（OTA）測試完美結合。

恩智浦網路邊緣業務事業群資深副總裁Tareq Bustami表示：「恩智浦仰賴是德科技等重要合作夥伴，來設計推動通訊市場尖端創新的技術。我們的處理器、可程式控制無線平台、射頻功率放大器、低雜訊放大器（LNA），以及智慧型天線技術，在推出市場之前，全都經過嚴格的測試。這項合作可確保使用這些元件的裝置，皆能如預期般運作，並符合產業標準。」