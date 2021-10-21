首屆電動車大展進入第二天，南港展覽二館舉行「2035 E-Mobility Taiwan 智慧移動國際趨勢論壇」，找來汽車軟硬體界高層從創新技術及產業應用兩大面向，深度探討台灣智慧移動產業新未來。鴻海MIH(電動車開放平台) EV研發院建議，「高度自駕及智慧內裝」這兩塊商業模式，是台灣廠商可以耕耘的的地方。

主持人外貿協會董事長黃志芳說明，本論壇從系統整合、產業脈動、智能駕馭、聯網科技等面向，探討智慧移動產業新興趨勢。

上午場「技術創新X產業動向 搶攻移動新藍圖」，邀請國內外資通訊及電動車產業指標性代表發表專題演講，包括MIH EV研發院執行長鄭顯聰、意法半導體亞太區副總裁暨台灣區總經理Giuseppe Izzo、Arm台灣總裁曾志光、台灣西門子總裁暨執行長Erdal Elver、大同公司總經理何春盛等出席對談。

鄭顯聰指出，全球車輛發展趨勢可用CASE來形容，商業的創新模式如「高度自駕及智慧內裝」等，能創造高度價值及帶來差異化的領域，值得台灣廠商耕耘。

曾志光表示，未來10年是半導體軟體與車用硬體整合的黃金時代，Arm建立軟體架構、提升硬體效能，與生態圈共同開發軟體架構，將過去多年在車用應用的技術優勢，回應產業需求。西門子則規劃智慧城市創新的智慧移動方式，著力在智慧運輸管理、路口流量管理等。

何春盛指出大同的方向，是定位在電動車關鍵動力系統供應商，未來評估投資商用電動車底盤設計製造系統。