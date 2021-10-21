五倍券助攻，遠百（2903）第二波周年慶全台包括板橋大遠百、信義A13等五店同步21日開打，首日業績如預期增長5％，其中信義店更有千萬刷手現身，板橋大遠百與新竹大遠百均兩位數增長，買氣熱絡，看好全檔周慶消費力道目標上看10％成長。

遠百總經理徐雪芳一早即率團隊陸續於板橋、台北信義店等巡店，首日業績搭振興五倍券消費力道，人氣回流快速，總體業績相較去年同期成長5％；其中遠百信義A13周年慶VIP預購即開紅盤，吸引30幾位的百萬、千萬頂級刷手現身，首日業績人潮與買氣雙重爆發，加上氣溫有感降溫帶動冬季服飾活絡，業績成長前三名包括精品、化妝品、潮流服飾等，看好後續買氣，預期人潮增二成。

而板橋大遠百周年慶開跑，響應新北市政府推出「新北振興加倍奉還」提供總價值50萬元十足抵用券，相對帶動板橋大遠百、遠百板橋中山店業績噴發；遠百桃園周年慶首日限定商品全數秒殺，寢具、家電、化妝品明星商品搭配百貨促銷及振興優惠利多民眾狂掃貨，帶動業績狂飆一成。

新竹大遠百則在紙本振興券五倍券的加持下，業績突破預期，預購期間紙本振興券兌回較去年7月有近150％成長，其中家電、寢具床墊及婦嬰用品均有集資合購情況，目前以單筆3000元紙本振興券計算，贈送已達上萬筆，而遠百花蓮尚未開館就有民眾排隊入場搶購首日限量商品，且迎來花蓮首間「小米之家快閃店」，遠百花蓮今年度目標業績4.2億，預估將成長超過15％。