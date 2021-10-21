台灣保時捷汽車公布，今年前三季保時捷全球新車交車數總計217198輛，年增13％，全球市場需求皆正成長，尤其美國市場表現強勁，台灣市場穩健成長。

保時捷指出，所有車系之中，豪華休旅車Cayenne仍然是最受青睞的車款，前三季全球交車數達62451輛，跨界休旅車Macan以61944輛居次，成長率達12％。保時捷首款純電跑車Taycan全球交車數達28640輛，甫上市第二年就與保時捷經典跑車911並駕齊驅。

保時捷經典的911車系前三季全球交車達27972輛，成長率為10％；718 Boxster和718 Cayman銷量達15916輛，年增1％；Panamera車系年增1％達20275輛。

台灣市場今年前三季整體交車數3275輛，較去年同期增加11％，其中Cayenne和Macan為最受歡迎的車系，而Taycan緊追在後。由於保時捷純電跑車的卓越性能，以及台灣保時捷打造完善的環島充電網路，Taycan於第三季維持亮眼銷售量；全車系交車輛皆高出期待值，包含了在各自同級距中皆領先其他品牌的911和718車系。

台灣保時捷指出，銷售數字亦顯示未來一年的莫大潛力，台灣市場訂單數較2020年第三季成長41％。

保時捷前三季全球交車成長幅度最大的市場為美國，交車數量達51615輛，年增30％；綜觀整個美洲市場，保時捷總共交車63025輛、年增29％。

綜觀全球市場，保時捷前三季在亞太、非洲及中東地區交車量年增12％，三個地區總交車數共97841輛。同時間的歐洲市場交車總數為56332輛、年增2％。