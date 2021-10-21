基隆捷運尚未定案，交通部長王國材9月底宣布，會在1個月內確定最後路線，今天在立法院他透露，路線初步確定，不會跟台鐵重疊，有方案與汐東線整合，類似捷運新蘆線，並由新北市營運。對此，基隆市長林右昌表示支持。

林右昌說，感謝去年時任交通部長林佳龍舉辦會議，邀集基隆、台北、新北三縣市首長一同討論，會議中大家有高度共識，並持續積極推動，這一年來雖碰到疫情影響，但本市仍與新北市、交通部舉行多場研商會議，目前已到最後階段，對於最後成果感到正向樂觀。

林右昌指出，基隆捷運採兩階段推動，第一階段是南港至八堵；第二階段是八堵到基隆，這樣的共識沒有改變，至於八堵到基隆端要怎麼走，必須尊重地方意見凝聚共識。

林右昌強調，基隆捷運由輕運量提升為LRRT中運量系統，與汐東線整合，並以地下化進入南港車站，這是很大的突破，也讓原「民生汐止線」東段起死回生。另外，對於基隆捷運與「汐東線」整合後，擴大服務範圍至東湖、社后，以及汐止區公所周邊地區，他表示，這對基隆與汐止都有利，樂觀其成。

有關路線方案，林右昌表示，近日交通部正和本市與新北市密集召開會議，應該很快會有好消息，至於部長王國材提到，基隆捷運未來交由新北市營運，也表示肯定與支持。