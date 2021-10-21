二水鄉農會總幹事楊政凱（右二）上任不到三個月，驚傳請辭！今年8月彰化縣農業處長邱奕志（左）還親自前往致贈賀匾，恭賀他就任新任總幹事。（摘自農業處臉書／謝瓊雲彰化傳真）

基層農會選舉風波又起，彰化縣二水鄉農會今年7月30日才完成總幹事遴選，由農會員工楊政凱順利獲聘，不過上任僅短短82天，近日驚傳請辭！彰縣府農業處證實已接到通知，農會下周一將召開臨時理事會通過其請辭案。

這是二水鄉農會今年第三度上演總幹事爭奪戰，年初基層農會改選，二水鄉大翻盤，由泛綠的鄉代會主席藍世雄當選理事長，理監事就職當日召開會議，任職長達12年的前總幹事蔡文琳遭強拉下馬，總幹事宣告難產出缺。

二水農會改選被視為下屆鄉長和代表會選舉前哨戰，挑戰派大獲全勝，在地方上投下震撼彈，更直接影響二水鄉藍綠政治版圖消長，衝擊明年縣長選戰。

新任理事會原本屬意讓南投縣議會祕書羅崴騰出任總幹事，然而首輪遴選時因資格不符遭剔除名單，第二輪遴選作業又因故未登記，改由楊政凱出線與蔡文琳對決，理事會上楊以5比4一票之差險勝，成為新任總幹事。

時隔僅3個月，位子都還沒坐熱，竟傳出楊口頭請辭消息，是否被逼退？或有其他考量，當事人低調不願多談；但農會員工私下證實，楊原先職缺一直被保留，辭職後將回任原先職務。

二水農會總幹事一職，遴選過程風波不斷，各方角力，有意爭取候聘者還曾傳出透過各級民代關說，甚至施壓。由於基層農會總幹事每月薪資加特支費高達14、15萬元，為免農會體質出現危機，總幹事被視為專業經理人，農會法對其資格有嚴謹規範，避免「請鬼拿藥單」。

農業處強調，總幹事遴選作業，登記候聘人需經初審確認符合資格，再送農委會面試複審；初審將針對登記人過往素行與票據往來等紀錄，請警調與金融聯合徵信進行調查，作為評分依據。

農業處指出，縣府收到農會發函確認總幹事出缺，將依法辦理後續遴選作業，先辦理候聘總幹事登記作業，在內部進行資格審查，將名單送農委會複審面試，合格人員名冊公告後，再轉送二水農會由理事會辦理遴選聘任，預計60天內就會有結果。

根據了解，羅威騰雖為二水人，過去長年在南投縣議會服務，曾任國民黨籍南投縣議長何勝豐的祕書與司機，為爭取總幹事寶座，前年起即辭職返鄉積極尋求支持，卻迄未在農會內任職服務，過去也未從事農務相關工作，是否登記再戰第三輪遴選？備受關注。