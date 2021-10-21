為加速我國減碳作為並強化氣候變遷調適，環保署「溫室氣體減量及管理法」修正草案21日預告，其中將明定碳費收取對象，以半導體業為例，其生產消耗大量電力，未來除了收取製程中直接排放的碳費外，也會再收取間接使用電力排放的排碳量，等於將收2次費。

值得注意的是，碳費收取的對象明確化，行政院氣候變遷辦公室主任蔡玲儀說，初期將以碳排大戶為碳費收取對象，包含電力、鋼鐵、煉油、水泥、光電半導體等年排放量超過2.5萬噸為收費標準，預估全台有288公司或單位將被收取碳費。