美國製藥巨頭百健（Biogen）20日發布第3季財報，近20年來首獲美國食品藥物管理局（FDA）核准上市的阿茲海默症新藥Aduhelm，因醫師仍有疑慮不敢貿然開藥，加上治療程序複雜，Q3銷售遠不如預期。

Aduhelm今年6月甫獲FDA批准，但此款理應是失智症救星的新藥仍爭議不斷。數據供應商FactSet資料顯示，獲准上市後的第一個季度銷售額僅30萬美元，遠遠不及分析師預估的1200萬美元。

百健執行長馮納特索斯（Michel Vounatsos）周三與分析師舉行電話會議指出：「我們沒有驚慌失措，這個治療系統顯然尚未準備就緒，仍有一段長路要走。」

馮納特索斯說，百健正致力讓醫師進一步了解Aduhelm的臨床試驗數據，作法包括將臨床試驗結果刊登在權威期刊。

此外百健也會透過美國控股實驗室公司（Laboratory Corp of America Holdings）及梅奧診所實驗室（Mayo Clinic Laboratories），幫忙服用Aduhelm處方藥的患者，支付類澱粉蛋白（amyloid）檢測的費用。

百健周三透露，有120家醫療院所開立Aduhelm給病患，但多家院所對於施以Aduhelm治療的程序如何處理大傷腦筋，包括安排診斷測試，以確認患者腦中有類澱粉蛋白堆積，Aduhelm可減少類澱粉蛋白沉積。

百健Q3整體營收，從去年同期的33.8億美元減至27.8億美元。該藥廠的營收，主要來自治療多發性硬化和脊髓性肌肉萎縮症藥物的貢獻，然這幾款藥Q3銷售額與去年同期一比，不是大幅衰退就是勉強打平。

剔除一次性項目不計，Q3每股盈餘4.77美元，去年同期獲利每股5.64美元。華爾街分析師原本預估百健上季營收26.7億美元，調整後的每股盈餘4.09美元。

百健同時調高全年財測，今年營收可達108億至109億美元，每股盈餘介於18.85至19.35美元，優於7月時的預估。

百健周三股價漲幅曾達1.8％，今年迄今累漲11.5％，那斯達克生技類指數今年來漲3.8％。