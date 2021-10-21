大陸央視新聞報導，大陸中央人民政府根據香港特區行政長官林鄭月娥的建議和提名，21日任命何珮珊為香港海關關長，免去鄧以海的海關關長職務，即日生效。當日下午，新任海關關長何珮珊在海關總部大樓首次會見媒體時表示，自己對獲得任命感到榮幸，感謝中央和特區行政長官的信任，並形容未來的工作任重道遠，會帶領海關面對挑戰。

何珮珊表示，未來將致力於維護國家安全，防範恐怖主義活動。她形容，海關是切斷破壞國家安全及本土恐怖主義，經外國途徑獲取物資和裝備的重要關卡，因此海關的把關工作，是說一不二的重任。

她指出，《香港國安法》的效果立竿見影，查獲的槍支、戰略物資等的數目大大減少，但恐怖活動的危機及風險仍然存在，可能會有人別有用心，企圖利用文宣等軟對抗的方法，通過書本、雜誌、日用品等傳輸危害國家安全的資訊。海關會密切留意是否有相關物品流入香港，並強調不能掉以輕心。

同時，何珮珊希望前線人員在執行日常職務，遇到不利於國家安全的活動及行為時，可以更主動積極地防範制止及懲治。

此外，何珮珊還表示，未來會積極推出提升口岸能力的便利措施，「一地兩檢」將會是「基本盤」。重建後的皇崗口岸也會實施「一地兩檢」。