環保署今天預告修正「溫室氣體減量及管理法」草案，擬把名稱修正成「氣候變遷因應法」，對此，環境權保障基金會研究員林彥廷表示，此次修法把2050淨零排放目標納入，但並未納入如公民訴訟等監督政府的方式。

林彥廷表示，近期有立委質詢環保署署長張子敬時提及如果未達成階段性目標，對政府有無罰責？看來就是難對政府開罰或處置，因此應納入公民訴訟條款，讓公民能夠一起監督。

林彥廷也說，此次修法也未釐清各部會權責，未來仍可能有互踢皮球的問題產生；針對環保署擬將把碳費徵收成溫室氣體管理基金，用途包括有種種鼓勵低碳或負碳產業，他認為，應納入「公正轉型」，如未來石化業因為減碳等需求，勞工可能因此失業，此時就可以透過此基金協助他們。

綠色公民行動聯盟研究員魏揚說，此次預告的草案中值得肯定的為納入「2050淨零碳排」目標，但草案並未修正政府各部門權責劃分，僅新增由永續會擔任協調的角色，與民間版規劃的氣候會報不盡相同，民間規劃的氣候會報下會有常設的幕僚單位、邀請外部專家學者提供意見等；他也說，草案中也未提到外界關切的碳費費率、公民訴訟等，勢必會在立法院討論時成為爭點。