日本疫情明顯趨緩，兩大都會區將針對餐飲業者放寬防疫限制。不過，有鑑於像英國放寬限制後疫情再起，日本專家示警說，病毒仍潛藏社區，民眾注意染疫風險採取適當行動很重要。

日本放送協會（NHK）報導，日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情明顯趨緩，東京都與大阪府將同步從本月25日解除針對餐飲店的提前打烊措施；東京都政府將以獲防疫認證店家為對象，解除酒類供應時間與營業時間限制。

不過，看到早一步解除防疫限制的英國確診病例再度轉為增加，日本也在思考如何面對解禁。

東京都知事小池百合子說，2019冠狀病毒並沒有完全消失，考量到冬天氣候乾燥、接近年關時聚餐機會大增、年底返鄉人潮也會更加頻繁等情況，染疫風險也隨之升高。

小池說，將基於11月底前採取的「徹底做好基本防疫對策期間」成效，來檢討年底及跨年的因應方式。

大阪府知事吉村洋文說，去年從11月入冬後的染疫人數增加，所以今年接下來疫情仍很有可能擴散；雖然解除籲請餐飲店提前打烊等措施，但為了不讓下一波疫情造成太大影響，希望大家都能遵守防疫規範，每個人都能徹底做好防疫對策。

有關像英國等地海外疫情再度擴散，日本政府防疫對策分科委員會成員、東邦大學教授館田一博說，英國是率先為民眾施打疫苗的國家之一，但一下子放寬防疫限制，就因為突破性感染造成染疫人數再度增加。

館田說，日本雖然持續順利地接種疫苗，但因為接種率提高突然放寬防疫限制的話，將造成染疫患者再度增加，因此，在疫苗接種率持續上升的同時，「短時間內仍有必要維持基本的防疫對策」。

他說，這次能確實地讓疫情降溫，雖說是分階段恢復社會經濟活動的時機，但一下子就完全解禁可能會像海外那樣發生疫情反彈，所以分階段且慎重地恢復經濟活動很重要。

館田說，「病毒並非消失，仍然潛藏在社區中，大家必須要認知到特別是聚餐或餐飲店等場所，經常會有染疫風險」，大家應遵守相關防疫規範、有效地使用口罩、留意店家是否做好換氣通風、聚餐最多4到5人且時間要短，「每個人都能考量並注意染疫風險再行動很重要」。