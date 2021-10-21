第二波500元的動滋券及客庄券中籤號碼今(21)日抽出，又出現連中兩周的「天選之號」，包括「11」、「293」、「498」、「589」這4組號碼都是連兩周都被抽中，其中「11」號最狂，不但第一輪中了藝FUN數位券600元，今天又中了動滋券及客庄券，相當於最高可獲得1100元，讓不少網友羨慕簡直是最狂「天選之人」，直呼「太誇張了」。

根據振興五倍券官網，第二波動滋券中籤號碼為「91、11、04、18、57、498、756」，其中「11」已在上周的藝FUN券被抽中一次，而「498」上周也中過國旅券與藝FUN券，如果都有勾選，最高可拿「國旅+動滋券」1500元，或「藝FUN+動滋券」1100元。

第二周中籤身分證號/統一證號末碼。(圖/截自五倍券官網)

第二波客庄券中籤號碼為「11、439、841、052、206、161、457、205、012、293、446、589」，「11」、「293」、「589」這3組號碼也是連兩周被抽中，其中「11」最狂，不但第一輪中了藝FUN數位券600元，今天又連續中了500元的動滋券及客庄券，等於最高可拿1100元。

有網友眼尖發現，「11」已經被抽中3次，而且最誇張的是同一天連中兩次，形容身分證末2碼「11」號的根本是「天選之人」，網友紛紛在臉書回應「11周周開」、「太誇張了，都是11」。

面額為500元的「客庄券2.0」，民眾可以在全國11個縣市、70個客家文化重點發展區，約2000店家使用，使用期限至2022年4月30日止。至於動滋券今年使用上與去年有所不同，只能用在「做運動、看比賽」等運動產業類別店家，例如各類運動健身課程、運動場館、路跑活動，登山活動，以及觀看中華職棒、職籃賽事等。