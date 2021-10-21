大陸知名鋼琴家李雲迪近日參加湖南衛視《披荊斬棘的哥哥》，對每一場演出認真付出努力的模樣深受觀眾肯定，未料他這2日卻被爆出因涉及違法行為被控制，參與綜藝節目的身影也被打上馬賽克，更附上一張李雲迪被打碼的節目節圖為證，引爆陸網熱烈討論。

39歲李雲迪琴藝精湛，2000年在第14屆蕭邦國際鋼琴比賽中獲得金獎，成為有史以來最年輕的獲獎者。憑著參加《披荊斬棘的哥哥》人氣更上層樓的他，近日卻驚傳因涉及違法行為被控制，甚至被列為劣跡藝人，全網相關內容被下架。

湖南衛視已悄悄將李雲迪打碼畫面更換為正常版本。(取自微博)

隨後在微博擁有近50萬粉絲追隨的營銷專家張棟偉，更加碼爆料，「據傳李雲迪涉黃被抓了，還是吳簽供出來的。」引爆大批網友熱議「環球時報一個記者說他要涼」、「據說今晚出通告，沒有就是假的吧……要是真的2021就太魔幻了」、「麼都沒想得到李雲迪能跟吳亦凡扯上關係啊」。

不過李雲迪今日中午還在微博PO出節目演出片段，要粉絲來聽演唱會，稍早更有網友發現，湖南衛視已悄悄更新片源，換上李雲迪沒打馬賽克的正常畫面，有傳應是製作單位不小心將李雲迪打碼消音，令李雲迪粉絲氣憤又心疼：「可是為什麼要給他打碼啊？芒果不應該出來道個歉嗎。」