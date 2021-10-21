虎豹潭落水意外最後一名罹難者8歲劉小妹今（21日）下午尋獲，曾喊話「伯伯不會放棄」的新北市長侯友宜，晚間在臉書發文表示「終於可以送妳回家了」，遺憾沒能找到劉小妹的另一隻鞋子，侯友宜承諾將送劉小妹一雙新鞋，讓她回家的路走得更順遂。

以下為侯友宜臉書全文：「119個小時的尋覓，妹妹，伯伯終於可以送妳回家了...。搜救隊的叔叔阿姨們，每天清晨一破曉就急忙出動，在洶湧的急流中和時間賽跑，窮盡力氣找尋妳的蹤影。時間分分秒秒過去 ，他們從來沒有放棄過。一心一意只有這個念頭~要讓妳早日回到心愛的爸媽身旁。這也是伯伯對妳許下的承諾，帶妳回家是我必須盡到的責任。

妹妹秀秀，雖然沒能幫妳找回另一隻鞋，伯伯答應妳，會送妳一雙新鞋，讓妳回家的路走得更順遂。剛剛在醫院，伯伯沒忘記幫妳安慰爸爸，一定要堅強起來，別讓妳牽掛。妹妹，不害怕了，就讓找到妳的叔叔阿姨們呵護妳最後一程。因著他們的付出與努力，回家的路上，妳並不孤單。」。