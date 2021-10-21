國防部「生物偵檢車」採購案涉弊，吳姓退役上校2015年間承辦該起預算金額約9.4億元的採購案，涉嫌放水讓冠宇國際電訊公司得標，驗收的生物偵檢車也不符國防部規格要求。台北地檢署21日指揮台北市調查處兵分12路搜索，約談吳男等多名被告到案，全案將朝違反《貪污治罪條例》罪嫌方向偵辦。

本件國防部陸軍司令部的「生物偵檢車」採購案是2015年8月25日招標，預算金額9.4億餘元，同年10月14日以最低標決標，由冠宇國際電訊以7.5億元得標，另外2家未得標廠商及標價金額，分別是大同公司8.8億餘元及金賓汽車9.4億餘元。

由於冠宇的7.5億元太過便宜，卻能夠符合要求規格，在2016年間就陸續傳出涉弊消息。立委陳亭妃當時接獲相關檢舉，發現冠宇的招標文件可能有偽造，也不符國防部需求，卻能取得標案，其中疑點重重，曾在立法院公開質詢時任國防部長馮世寬，但沒有下文。

檢調獲報後展開調查，歷經多年蒐證，懷疑當初承辦「生物偵檢車」採購案的吳姓退役上校圖利冠宇，今發動搜索約談吳等人到案。冠宇的母公司佳德（3391）下午也代為發出重大訊息，指冠宇配合調查局偵查，陳姓董事長及陳姓、沈姓研發處經理2人被通知到案。