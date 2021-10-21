近日一組大陸廣州地鐵站和美國紐約地鐵站的照片對比圖在網路走紅，乾淨現代化的廣州地鐵站與破敗斑駁的紐約地鐵站形成鮮明對比，引發兩國網友熱議。議論的角度也非常多元，從地鐵發展歷史到基礎設施建設，還論及兩國人權與移民問題，是東升西降還是體制競爭等等。不過，網民意見雖有很多不同，但絕大多數都同意，美好便利的生活是每個國家的國民共同追求的目標，也是每個政府無可推卸的責任。

綜合媒體報導，日前在推特社群媒體上，有網友曬出中國廣州地鐵照和紐約地鐵的對照圖，一邊是光鮮明亮與現代化的廣州地鐵，一邊是設施陳舊、斑駁簡陋的紐約地鐵，引來不同國籍網友的圍觀和評論。

有美國網友氣憤質疑，「如果我們的政客關心國家，為什麼我們沒有良好的基礎設施，我們是世界上最富有的國家……錢都到哪去了？」也有網友說，「中國不會允許自己的建築如此陳舊而不去維護」。不過也有美國網友稱，「好的基礎設施並不意味著自由」。

這組照片同樣在大陸網路引發熱議。大陸網友評論稱，「這才說明中國人權高於美國人權」；也有網友調侃道，「中國的領導人關心中國，美國的領導人也關心中國」，還有網友說，「不僅是廣州，我們全國的地鐵顏值都這麼高，最落後的火車站都沒這麼破。」另外有似熟悉美國環境的中國網友指出，「照片上紐約這個地鐵還算乾淨，這些老牌西方國家地鐵站嗆鼻的尿騷味和垃圾味，絕對讓你終身難忘。」

當然，如同在所有國際上的網路社群一樣，每次討論都有人質疑發文者到底是哪一國人，如果不是同一國的就被指控「別有用心」。不過，這次貼文照片明顯地比較有利於中國大陸，美國網民之間倒沒有人質疑那些批評紐約地鐵網民的國籍問題。

陸媒還指出，發照的也可能是中國人，起個外國名字未必是外國人。現在有些起外國名的不僅不是外國人，而且連地球人都不是。前段時間有某媒體引用某位瑞士科學家替中國說話，被網民瘋傳，最後瑞士駐華使館忍不住出面澄清，已請警方調查過，瑞士沒有名叫威爾遜．愛德華茲的生物學家。

因此，是誰說的並不重要，重要的是事實。據美國權威機構土木工程學會（ASCE）4年一次的評估報告指出，美國有超過4.5萬座橋樑狀況極糟、超過40%的公路狀態不佳，污水處理系統、水庫與交通堵塞狀況都令人憂心。前總統川普曾強調中國基礎設施做得好，也承諾要重建美國；現任拜登總統則公布2.3兆美元基建計劃，目標就是要贏得與中國的競爭。

當然也有中國人不以為然，有些網民指出大陸民眾有養老、醫療、教育、房子等4座大山，生存環境、空氣品質、社會正義也都還趕不上美國。不論如何，這些民眾生活中的切身問題，都是每個國家國民所關心的，看了這種對照圖片不必感覺自豪，也不必情緒激動，不論是哪個國家，事關民眾利益的照片還是要多發，畢竟都是民眾關心的事，不過前提是發照片要有點技巧，避免被屏蔽，也析求不要有一堆網軍來搗亂就好。